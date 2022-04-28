Пекин, 28 апреля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая заявило, что оно будет работать со смежными ведомствами для реализации пилотных программ комплексного развития внутренней и внешней торговли в отдельных регионах, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот шаг направлен на устранение институциональных препятствий для интеграции внутренней и внешней торговли, помогая участникам рынка в полной мере использовать два рынка и обеспечить эффективное функционирование внутренней и внешней торговли, заявил представитель министерства Гао Фэн во время онлайн-брифинга 21 апреля.

Конкретные задачи включают в себя согласование правил, полное использование роли пилотных зон свободной торговли и портов свободной торговли, активизацию реформ и инноваций, а также содействие эффективной увязке правил внутренней и внешней торговли.

Регионы будут активно преобразовывать внутренние и международные стандарты и повышать уровень взаимного признания в области инспекции, карантина, сертификации и аккредитации. Будут предприняты усилия для обеспечения соответствия ассортимента, стандартов и качества продукции внутренней и внешней торговли, а также для снижения затрат на обмен товарами на внутреннем и внешнем рынках.

Будут приняты другие меры для подключения онлайн- и оффлайн-платформ на двух рынках, содействия развитию ряда выдающихся торговых предприятий и ускорения цифровой трансформации.