Нью-Дели, 28 апреля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты оказались удивлены отказом индийских властей поддержать санкции против России из-за российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает газета Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Авторы отмечают, что разногласия между Нью-Дели и Вашингтоном свидетельствуют о дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией, Индией и Китаем в Азии. При этом США не ожидали, что Индия займет такую позицию по России.

«Вместо поддержки американских санкций, страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», — отмечают публицисты.

В статье указывается, что Соединенные Штаты своими агрессивными действиями сами подталкивают страны Азии к более тесному сотрудничеству. В частности, неспособность Вашингтона решить проблемы в Афганистане и на Украине показывает азиатским странам, что на США нельзя положиться в долгосрочной перспективе.