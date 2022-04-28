Эль-Кувейт, , 00:47 — REGNUM Запрет на въезд в Кувейт для лиц, непривитых от коронавирусной инфекции, отменило кувейтское правительство. Об этом сообщает агентство KUNA.

Кувейт Xiquinho Silva

Кроме того, власти страны отменили требования о сдаче ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 и ношении защитных масок в общественных местах, за исключением тех, у кого есть симптомы COVID-19.

В стране также сняли ограничения для тех людей, кто контактировал с носителями коронавируса, однако эти лица должны будут в течение 14 дней после контакта носить маски и продлить ПЦР-тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста заявил, что его ведомство призывает продлить на месяц действие масочного режима в помещениях.

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