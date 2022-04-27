Москва, 27 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в марте вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3%. Об этом 27 апреля сообщает Росстат.

На производстве

За I квартал 2021 года промпроизводство в стране выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, в марте объёмы производства в добывающих отраслях выросли на 7,8% в годовом выражении, в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении – на 1,5%, в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 7,2%. При этом обрабатывающие производства снизили объёмы выпуска продукции на 0,3%.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в марте вырос на 46,8%, предоставление сервисных услуг в добывающем секторе – на 15,7%, производство компьютеров и комплектующих к ним, электронных и оптических изделий – на 14,5%.

В то же время производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – снизилось на 45,5%, производство табачных изделий – на 16,3%, производство электрического оборудования – на 11%.