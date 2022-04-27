Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Федерико Пасторелло, агент 30-летнего центрального защитника сборной Анголы Баштуша, заявил, что футболист покинет российский футбольный клуб «Ростов» и вернется в «Аль-Айн», выступающий в чемпионате ОАЭ.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Баштуш принял участие в четырнадцати турах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Баштуш выступал за «Ростов» с 11 июля 2013 года после перехода из «Петро Луанды». В августе 2016 года «Лацио» выкупил контракт ангольского защитника за 5 миллионов евро. В текущем сезоне футболист выступал за «Ростов» на правах аренды.