Рим, , 22:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает необходимым продлить действие масочного режима в общественных пространствах закрытого типа на месяц, до 1 июня 2022 года, заявил 27 апреля заместитель главы ведомства Андреа Коста.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

При этом масочный режим с 1 мая может быть оформлен как «настоятельная рекомендация», а не как обязанность, полагает он.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.