Неаполь, Италия, 27 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Президент неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил информацию о том, что 21-летний нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в неаполитанском клубе. Об этом сообщила радиостанция Kiss Kiss Napoli.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 12 февраля 2019 года после перехода из грузинского футбольного клуба «Рустави» на правах свободного агента. Также ранее футболист числился в составе московского «Локомотива».

На данный момент трансферная стоимость казанского клуба, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.