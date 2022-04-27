Молдавия, 27 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. От российского газа Молдавия не может отказаться, заявила 27 апреля президент республики Майя Санду в эфире Jurnal TV. Российскому газу нет альтернативы.

Iulian Burcescu Майя Санду

Президент Молдавии пояснила, что республика оказалась в сложной ситуации, к Румынии она не подключена. Если с мая Газпром откажется от поставок газа в страну, Молдавия столкнётся с большой проблемой.

По словам Санду, альтернатива российскому газу есть только в теории. На самом же деле найти другого поставщика, который предложил бы среднесрочный контракт, пока только предстоит.

Что касается электроэнергии, ситуация в этом вопросе ещё более сложная: молдавские власти организовали тендер по закупке электроэнергии, однако все предложенные варианты слишком дорогие.