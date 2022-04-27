Москва, 27 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Украинские боевики используют в своих целях гуманитарные объекты, лишая мирных жителей безопасности и необходимой им медицинской помощи. Об этом 27 апреля рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Михаил Мизинцев «В городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

Другим примером, характеризующим отношение украинских властей к людям, служит ситуация в Запорожье. В одой из клинических больниц, специализирующейся на оказании экстренной и скорой медицинской помощи, ВСУ разместили своё подразделение, а на прилегающей территории – бронетехнику и огневые позиции артиллерии.

Стоит отметить, что ВОЗ, которую Россия уведомляет о таких фактах, не реагирует. Хотя необходимо на международном уровне оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.