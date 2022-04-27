Вашингтон, 27 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать сотрудничать с Россией по вопросу обмена заключенными, сообщает 27 апреля CNN со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Данный комментарий прозвучал на фоне новости о состоявшемся обмене российского гражданина Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида.

«По состоянию на сегодняшний день наша работа с Россией не закончена, и мы, конечно, собираемся ее продолжать», — заявил Прайс и добавил, что Белый дом ежедневно работает по вопросу освобождения Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и Бриттни Грайнер, задержанной в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.