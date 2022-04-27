София, 27 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. На прием, размещение и первичную помощь переселенцам с Украины из болгарского государственного бюджета было выделено 10,5 млн левов ($5,66 млн). Об этом со ссылкой на заявление замминистра туризма Болгарии Ирены Георгиевой сообщает софийское издание News. bg.

Пресс-служба правительства Приморья Беженцы с Украины в Приморье

По словам Георгиевой, указанная сумма выплачена владельцам 506 гостиниц, гостевых домов и туристических объектов, предоставившим украинским гражданам проживание и проживание.

Ирена Георгиев «В целом мы справились с наплывом потенциальных беженцев и готовы к приему новых граждан Украины, оказавшихся в сложной ситуации».

Предполагается, что в ближайшее время официальная София увеличит соответствующие выплаты.

Напомним, к настоящему моменту на территории Болгарии находится до 250 тысяч украинцев. Из них статус беженца получили 95 тысяч человек.