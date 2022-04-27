Москва, , 21:07 — REGNUM Российскому футболисту Павлу Мамаеву уменьшили размер алиментов. Об этом пишет издание StarHit 27 апреля.

Павел Мамаев Usfootball.info

Так, Пресненский суд в Москве снизил размер выплат Мамаева на содержание восьмилетней дочери до 1/6 части доходов. Примечательно, что ранее суд обязал футболиста отдавать ребёнку треть от своего заработка, однако с помощью юристов это решение удалось обжаловать.

Напомним, что Павел Мамаев и Алана Хубецова поженились в 2013 году и развелись спустя восемь лет. В настоящее время экс-супруги занимаются процессом раздела имущества и опеки над общими детьми.

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