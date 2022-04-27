Бишкек, 27 апреля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Проведение марша «Бессмертного полка» в столице Киргизии оказалось под вопросом — мэрия Бишкека и столичный парламент до сих пор не согласовали время и маршрут шествия, посвящённого памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях сообщили координаторы акции.

Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева «Бессмертный полк» - 2019 в Киргизии

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«Бессмертный полк Кыргызстан» не имеет национальностей, не разделяется ни по географическому, ни по политическому, ни по какому-либо другому признаку. Более 363 тысяч киргизстанцев отправились на фронт! Это каждый четвертый житель страны на момент начала Великой Отечественной войны! Подвиг Чолпонбая Тулебердиева и других героев, знаменитой Панфиловской дивизии и сотен тысяч наших отцов и дедов — неужели мы забудем все это?» — говорится в сообщении.

Организаторы марша «Бессмертного полка» напомнили киргизским чиновникам о том, сколько советских граждан погибло ради того, чтобы спасти мир от коричневой чумы.

«И мы имеем право на память! Эти 27 миллионов жизней на алтаре Победы над нацизмом и фашизмом не могут быть просто вычеркнуты из памяти, из истории, из сердец! Наш, киргизский, «Бессмертный полк» жив и будет жить, несмотря ни на что!» — подчёркивают они.

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