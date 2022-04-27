Москва, , 21:03 — REGNUM Актёр Александр Кузнецов, снявшийся в американском фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», раскритиковал российский кинематограф. Об этом пишет портал «Канобу» 27 апреля.

Александр Кузнецов Кадр из программы на телеканале КиноТВ

«Мало того, что каждый фильм сейчас на 100% контролируется государственными «киноэкспертами» на том или ином этапе. Я не могу поверить, что это всё ещё происходит в 2022 году», — заявил Кузнецов. Также актёр заверил, что съёмочный процесс любого фильма существенно ухудшается, если в нём принимает участие государство.

Напомним, что в большинстве стран мира премьера ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» состоялась 15 апреля 2022 года. Кузнецов сыграл персонажа по имени Хельмут.

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