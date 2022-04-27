Ревда, Свердловская область, 27 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области 27 апреля возник крупный природный пожар. Об этом информирует региональное управление МЧС.

Firecorps.org Лесной пожар

В районе улицы Грибоедова загорелась сухая растительность. К вечеру возгорание удалось локализовать на площади 4,2 га. Огнеборцы не допустили распространения огня на жилой сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный подобный пожар произошёл в районе посёлка Горный щит в Екатеринбурге.