История вопроса

Президент России Владимир Путин 23 марта 2022 года заявил, что страны Евросоюза и США фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив российские активы в долларах и евро в своих юрисдикциях. В связи с этим российское руководство приняло решение начать переход на оплату в рублях за российские экспортные товары. Начать Владимир Путин предложил с продажи газа в недружественные по отношению к России страны (прежде всего это США и страны ЕС). Российскую валюту иностранным компаниям, которые покупают газ из России, предлагается покупать на российских валютных биржах. В тот же день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что вся высокотехнологичная продукция государственной корпорации, поставляемая за рубеж, будет продаваться исключительно за российские рубли.