Хельсинки, 27 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Расчёты в рублях за газ из России не устраивают власти Финляндии, пишет 27 апреля Helsingin Sanomat.

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По словам финского министра по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, власти Финляндии решили, что Хельсинки «не пойдёт на рублёвые платежи».

Чиновник уточнила, что решение принято финским правительственным комитетом по экономической политике.

Оказывается, принципиальное решение члены комитета приняли ещё в начале месяца – когда Россия поставила условие поставок газа в недружественные страны – оплачивать поставки через Газпромбанк.