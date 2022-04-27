Берн, 27 апреля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Импорт российских угля и чёрной икры запрещён властями Швейцарии в рамках новых санкций, сообщает 27 апреля швейцарский Федеральный совет.

momo Баночка чёрной икры

Согласно новым санкционным мерам против России, для физических и юридических лиц Швейцарии запрещён импорт из РФ бурого и каменного угля.

Также под санкции подпадает ряд товаров, которые для России являются, по мнению швейцарских властей, важным источником доходов: это цемент, древесина, морепродукты, чёрная икра.

Кроме того, введён запрет на ряд экспортных категорий. Так, из Швейцарии в Россию запретили поставлять определённые категории химической продукции, промышленных роботов.

Кроме того, швейцарские власти запретили своим структурам и лицам поддерживать госкомпании России или контролируемые Российским государством. Введён запрет на регистрацию трастов для российских граждан.