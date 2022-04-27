София, 27 апреля 2022, 18:38 — REGNUM Тысячи переселенцев с Украины не могут получить необходимую регистрацию в Болгарии из масштабного сбоя компьютерной программы болгарского МВД. Об этом 27 апреля сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, техническая проблема возникла в ночь на 27 апреля. Детали сложившейся ситуации не разглашаются.
Известно лишь, что министерство туризма Болгарии предоставило соответствующим структурам во временное пользование собственную базу данных.
Напомним, в настоящее время на территории Болгарии находится до 250 тысяч украинцев. Из них статус беженца получили 95 тысяч человек.
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