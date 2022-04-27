Сигету-Мармацией, , 18:33 — REGNUM В ходе очередного розыгрыша румынской государственной лотереи Joker23 житель города Сигету-Мармацией (северная Румыния) сорвал джек-пот в сумме 3 млн 232 тыс. леев ($650 тыс.). Об этом 27 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ван Гог. Национальная лотерея

Согласно официальной информации, обладателем выигрыша является 55-летний мужчина, который приобретает лотерейные билеты на протяжении последних 40 лет.

По его собственным словам, на этот раз он зачеркивал цифры в соответствующих бланках «наугад». При этом счастливчик отказался рассказать, на что он потратит свой выигрыш.

Напомним, государственная лотерея в Румынии пользуется большой популярностью. Еженедельно в розыгрышах ее различных версий принимают участие до 100 тыс. человек.

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