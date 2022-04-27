Нижний Новгород, 27 апреля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. По состоянию на 26 апреля, в Нижегородской области в простое находятся 8,6 тыс. работников 60 предприятий. Об этом сообщает областное управление по труду и занятости.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

В течение двух прошедших недель число сотрудников предприятий, которые пребывают в простое, выросло почти на 3 тыс. человек или на 50%, уточняет «Интерфакс-Поволжье».

75 компаний уведомили управление о предстоящих увольнениях 462 работников в связи с ликвидацией организаций или сокращением их штатной численности.

В то же время официально зарегистрированы безработными в регионе 8,2 тыс. человек или 0,5% граждан из числа экономически активных жителей области. Этот показатель соответствует допандемийному 2019 году. При этом в банке вакансий представлены 55 тыс. предложений о работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году уровень безработицы в России может достигнуть показателей 2020 года, но он вряд ли будет на уровне 1990-х годов, заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.