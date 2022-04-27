Вашингтон, 27 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги в мае проведут встречу, чтобы обсудить среди прочих вопросов украинский кризис, сообщает 27 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден примет итальянского коллегу в Белом доме 10 мая в преддверии саммитов G7 и НАТО, которые должны пройти в июне.

Отмечается, что во время встречи политики обсудят «координацию союзников» и «меры по поддержке Украины».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты хотят заставить Россию уйти с Украины, а также исключить для Москвы на обозримые годы возможность вновь провести подобную операцию на Украине.