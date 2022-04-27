Нижний Новгород, 27 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 182 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 401 513 человек на утро 27 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 100 жителей области, накануне в больницы попали 80 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 416 602 случая заражения коронавирусом, из них 153 – за минувшие сутки. 11 445 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, два летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались трое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе из указа о введении режима повышенной готовности был исключен пункт об обязательном ношении медицинских масок. Однако в управлении Роспотребнадзора отметили, что требование о ношении масок сохраняется, поскольку федеральная норма еще действует.