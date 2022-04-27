Москва, 27 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Ответные меры приняла Москва в связи с недружественным шагом Токио, объявившем о высылке восьми российских дипломатов, сообщили 27 апреля в пресс-службе МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Из России в качестве ответной меры высылают восемь японских дипломатических работников: они должны уехать до 10 мая 2022 года. По этому поводу в МИД РФ был 27 апреля вызван представитель посольства Японии в Москве.

Японскому дипломату было изложено видение ситуации Москвой. Первое, на что российская сторона обращает внимание, — это «откровенно враждебный антироссийский курс», взятый Токио после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

При этом власти Японии, следуя за Западом, включились в «оголтелую кампанию по распространению клеветы в адрес нашей страны». Японское руководство пошло «на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги».

«Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, японская сторона активно участвует в нагнетании в своём информационном пространстве русофобской истерии.

Токио создаёт, нарушая международные договорённости, большие сложности для нормального функционирования российских загранучреждений. И наконец, из Японии высылают восемь российских дипломатов, на что Россия и отвечает сегодня зеркально.