Москва, 27 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Любовь к Родине является одной из основ российской государственности. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Любовь к Родине — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты», — заявил Путин.

«Такая сплочённость людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. Уверен, она пройдёт через все испытания. Так было всегда и так будет и сейчас», — указал он.