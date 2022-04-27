Москва, 27 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В России сложился крупный бизнес, и «челноки» не смогут с ним конкурировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал идею бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова создать для российских «челоноков» благоприятные условия в связи с санкционным давлением на РФ.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

«Челноки» — это инструмент, который характерен для развивающихся стран на этапе первичного становления частного бизнеса. Но в нашем случае возврата в прошлое не будет, – сказал Чеглов. – У нас сложился крупный бизнес, и «челноки» с ним конкурировать не смогут. Они могут быть востребованы на короткий срок, пока хозяйственные связи не восстановятся. И быть на подхвате у крупного бизнеса. Снять ограничения по ввозу на проблемные позиции можно, но действовать нужно осторожно, чтобы не навредить российским предпринимателям».

Как подчеркнул Чеглов, «челноки» не смогут решить системных проблем, и они не должны этого делать.

«Они смогут облегчить жизнь людям, помочь крупному и остальному бизнесу решить временные проблемы, там, где нельзя пока действовать прямо», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что «челночная» торговля позволит снизить затраты жителей РФ на некоторые импортные товары.