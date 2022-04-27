Вашингтон, 27 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Количество инцидентов на почве антисемитизма в американском штате Нью-Йорк выросло в 2021 году на 24%, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия, сообщает 27 апреля The New York Times.

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В том числе был зафиксирован резкий рост числа нападений на евреев, говорится в ежегодном отчете, опубликованном Антидиффамационной лигой (ADL) США.

Лига насчитала 416 антисемитских инцидентов во всем штате, включая 51 нападение. При этом число физических атак стало самым крупным с 1979 года.

Всего в США в 2021 году было зафиксировано 2717 инцидентов на почве антисемитизма, включая 88 нападений, что на 167% больше, чем годом ранее.