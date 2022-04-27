Москва, 27 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. ФРГ сократила импорт нефти, но ее экономика продолжит предъявлять повышенный спрос на черное золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание министр экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия сократила импорт нефти из России и приблизилась к независимости от российских энергоресурсов.

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«Импорт нефти сократили, так как для них это сейчас дорого. Цены выросли по всем отраслям, и все провели оптимизацию в бизнесе, готовы к введению нормативов на потребление как по отраслям, так и по населению, вынуждены договариваться, так как альтернативы в ближайшие годы не будет, – сказал Тимофеев. — Повышенный спрос в Германии будет сохраняться из-за настроений населения, которое опасается, что все будет ещё хуже с ценами, и возникает мысль, не лучше ли сейчас запастись впрок».

Как подчеркнул эксперт, Германия сохранит спрос на нефть, так как по всему миру потребности в энергоресурсах растут.

«Германия, можно сказать, северная страна, и спрос на нефть точно сохранится. Даже если через годы появятся новые договорённости не с Россией на поставку, то это будут танкеры. А их постройка требует средств, как и обслуживание. Кроме того, это новая логистика, а стало быть, новые риски», – сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для Германии отказ от российской нефти обернется «чудовищным ростом инфляции».