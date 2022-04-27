Москва, 27 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Попытки других стран создать для России стратегические риски получат адекватный ответ. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми», — заявил Путин.

«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми не может никто похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счёт приняты», — указал он.