Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Россия достигнет целей, ради которых проводится спецоперация на Украине, заявил 27 апреля российский президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут, безусловно, выполнены».

Это необходимо, отметил глава государства, «чтобы на историческую перспективу гарантировать меры безопасности жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, российского Крыма и всей нашей страны».

Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ освобождён от украинских боевиков ряд населённых пунктов, в том числе город Мариуполь.