Москва, , 16:35 — REGNUM Десять компаний, покупающих газ для европейских стран, открыли счета в Газпромбанке, чтобы приобретать газ в России за рубли, сообщает 27 апреля Bloomberg.

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При этом четыре из этих десяти компаний, по данным Газпрома, уже впервые рассчитались за поставки газа из России через Газпромбанк. Теперь после 15 мая произойдут очередные расчёты за газ через этот банк.

Напомним, после объявления Западом фактической санкционной войны России российское руководство перевело покупателей из недружественных стран на расчёты через Газпромбанк, то есть фактически на рублёвые расчёты за газ.

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