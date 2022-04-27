Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 16:23 — REGNUM Дать свободу бизнесу, не мешать людям работать призвала руководство России председатель Совфеда Валентина Матвиенко 27 апреля на заседании Совета законодателей.
«Свободу бизнесу!» — заявила Матвиенко, а затем добавила:
По словам главы Совфеда, российскому бизнесу надо не мешать развиваться – в разных направлениях. Людям надо дать свободу, чтобы они сами себя могли прокормить и создать рабочие места для других.
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