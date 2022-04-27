Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Дать свободу бизнесу, не мешать людям работать призвала руководство России председатель Совфеда Валентина Матвиенко 27 апреля на заседании Совета законодателей.

council. gov. ru Председатель Совета Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Свободу бизнесу!» — заявила Матвиенко, а затем добавила:

«Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом».

По словам главы Совфеда, российскому бизнесу надо не мешать развиваться – в разных направлениях. Людям надо дать свободу, чтобы они сами себя могли прокормить и создать рабочие места для других.