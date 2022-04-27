Москва, , 16:01 — REGNUM Иностранные компании, заявившие об уходе из России, смогут сохранить свои активы внутри страны за счёт процедуры доверительного управления бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Алексей Глазунов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, с учётом сложной экономической ситуации, вызванной антироссийскими санкциями, многие иностранные компании оказались перед перспективой потери бизнеса в России. Введённые Западом ограничения не дают им возможности полноценно функционировать на территории страны в прежнем режиме. Одним из выходов в сложившейся ситуации является организация доверительного управления.

«При доверительном управлении активы компании или частного лица поступают в управление представителя, который и занимается дальнейшей организацией работы или использования активов. Главный плюс доверительного управления заключается в том, что собственник не участвует в управлении своими активами, а препоручает эту деятельность доверенному лицу за соответствующее вознаграждение. Функции доверительного управления имуществом иностранной компании в России может выполнять юридическое лицо. Также такая возможность существует и у индивидуальных предпринимателей», — сказал Глазунов.

Однако иностранным компаниям следует быть осторожными при выборе партнера, которому они передают бизнес. В подобных случаях всегда есть определенные риски, связанные с порядочностью лица, в управление которому передаются активы.

«Выбор следует останавливать на проверенных организациях, о деятельности которых можно найти позитивные отзывы и рекомендации. Поскольку на рынке встречаются мошенники и некомпетентные лица, необходимо, чтобы кандидат в доверительные управляющие заручился рекомендациями проверенных лиц и организаций», — отметил юрист.

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