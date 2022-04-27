Париж, 27 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Варианты усиления антироссийских санкций обсудили по телефону министры иностранных дел Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан, сообщили 27 апреля в пресс-службе французского МИД.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Телефон

Переговоры, состоявшиеся накануне, 26 апреля, касались ситуации на Украине и российской спецоперации. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку Киева и обсудили важность преодоления последствий происходящего на Украине.

«Они обсудили варианты усиления санкций против России, в частности, в энергетической сфере», — сообщили в МИД Франции. Также Ди Майо и Ле Дриан обсуждали другие вопросы международной повестки, включая Ливию.