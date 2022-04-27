Бухарест, 27 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Румынии ободрило выделение 200 млн леев ($50 млн) на модернизацию и развитие крупнейшего черноморского порта страны – Констанцы. Об этом 27 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в ближайшее время специальные бригады приступят к расширению действующих грузовых терминалов порта, а также обновлению 100 железнодорожных линий внутри предприятия.

«Мы сделаем все, чтобы увеличить пропускную способность структуры в 5-6 раз», — отметил, в частности, он.

Соответствующие средства будут предоставлены государственным бюджетом Румынии при поддержке нескольких независимых румынских инвестиционных компаний. Дата окончания соответствующих работ не называется.

Напомним, ежегодно порт Констанца принимает и отправляет в рамах своей инфраструктуры до 24 млн тонн грузов.