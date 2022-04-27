Берлин, 27 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Внутреннее потребление газа в Германии следует сократить, чтобы создать запасы этого вида топлива на зимний период. Об этом заявил директор Ассоциации компаний газовой промышленности ФРГ Zukunft Gas Тим Келер, сообщает 27 апреля агентство Reuters.

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«В настоящее время нам нужно экономить газ, чтобы его хватило зимой», — сказал Келер.

С такой инициативой он выступил на фоне прекращения поставок российского газа в Болгарию и Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром заявил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» и PGNiG из-за непоступления оплаты за энергоноситель в рублях.

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