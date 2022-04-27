Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM В целях поддержки предприятий в сфере туризма в Петербурге до конца 2022 года обнуляют таким предприятиям имущественные и земельные налоги. Об этом 27 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Туристы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В Смольном также разрабатывают программу льготных займов для сферы гостеприимства. С помощью них бизнес сможет сохранить и расширить рабочие места.

«Мы традиционно в лидерах туризма по стране. Сейчас, когда интерес к внутреннему туризму возрастает, Петербург планирует использовать возможность для развития сферы», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что для туристической сферы в Петербурге решили понизить налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения (УСН). Предприятия этой сферы смогут платить по ставке от 3 до 5%, в зависимости от объекта налогообложения.

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