Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Государство выполнит все социальные обязательства перед гражданами и сохранит социальные гарантии, несмотря на санкционное давление на Россию. Об этом 27 апреля заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM. Матвиенко заявила, что никакой паники в органах власти России в связи с санкциями нет.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Паники нет! Ни в Думе, ни в Совете Федерации, ни в правительстве. У нас нет паники. Мы просто должны проникнуться степенью серьезнейших проблем, с которыми мы столкнулись и будем сталкиваться, — сказала Матвиенко. — И граждане должны знать, президент об этом сказал, что несмотря ни на какие трудности, которые мы будем преодолевать, граждане должны быть спокойны: все социальные гарантии государства будут исполнены в полном объеме <…> Люди не должны пострадать, мы их должны защитить».

Она потребовала от регионов внимательно отслеживать то, как расходуются инфраструктурные кредиты и другая федеральная помощь, например, на капитальный ремонт школ. «Давайте каждый к себе примерит эту ответственность», — призвала Матвиенко.

Она также выразила опасение, что сейчас «под санкции начнут многое списывать». «Надо быть на страже, чтобы деньги веером не раздавали, потому что санкции, а только туда и тому, кому нужно для рабочих мест экономики».

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