Москва, , 14:44 — REGNUM США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила 27 апреля в своём телеграм-канале.

В тюрьме Pixabay.com

Она отметила, что обмен заключёнными состоялся «после длительного переговорного процесса».

Захарова напомнила, что суд США в 2010 году приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Затем его выдали американской стороне. Американца из штата Техас Тревора Рида приговорили в России к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Инцидент произошёл в 2019 году в Москве.

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