Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Петербурге порядка 22 тыс. человек находятся под угрозой увольнения, прежде всего это те, кто выведен работодателями в простой. Об этом 27 апреля заявила исполняющий обязанности директора центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Большинство предприятий, которые вывели своих сотрудников в простой и приостановили производство, относится к компаниям с иностранным капиталом. Часть сотрудников на сегодняшний день выведена на неполный рабочий день или неполную неделю, а часть заявлена к высвобождению, то есть увольнению. При этом тех, кто выведен в простой, на порядок больше, чем тех, кого собираются сократить.

«О простое объявило около 80 предприятий, — подчеркнула Татьяна Иванова. — Аналитики <…> говорят о том, что люди, которые были объявлены работодателями в простой, сейчас активно размещают резюме либо обновляют».

За последние два месяца в Петербурге не заметили роста безработицы. Представитель центра занятости напомнила, что работодатели должны сообщать в службу занятости о штатных изменения, то есть об угрозах увольнения сотрудников. Это необходимо не только для соблюдения законов, но и для формирования в центре общей картины с трудоустройством по городу и на отдельных предприятиях.

Напомним, Санкт-Петербург показывает наименьший уровень безработицы среди регионов России. Этот показатель составляет в городе 1,4% от общего числа трудоспособного населения.