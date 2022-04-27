Москва, , 14:20 — REGNUM На развитие российской туристической отрасли не окажет влияния выход России из Всемирной туристской организации ООН. Об этом 27 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты», — сказал он в ответ на вопрос о том, повлияет ли выход из названной организации на развитие туристической отрасли в России.

Также представитель Кремля добавил, что в дальнейшем это станет конкуренцией между двумя указанными направлениями российского туризма в плане качества и в плане цены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии в «шантаже» из-за перехода на расчёты за газ в рублях.