Москва, , 14:17 — REGNUM Выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) не отразится на развитие отрасли в стране, заявил 27 апреля пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма так же открыты», — сказал Песков.

По его словам, в дальнейшем направления ожидает конкуренция в плане качества и цены.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России о выходе из организации обсуждается на внеочередной ассамблее ЮНВТО, которая проходит в эти дни в Мадриде.