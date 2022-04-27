Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM В Екатеринбурге самокатчик устроил ДТП с легковым автомобилем. Горожанина оштрафовали за управление самокатом без прав категории «М». Об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

Самокат на набережной в Ярославле

Авария произошла 26 апреля на перекрестке улиц Татищева – Крылова. Самокатчик двигался по велосипедной дорожке. При повороте во двор он допустил столкновение с отечественным автомобилем. Мощность самоката составляла 600 Вт, в то время как электротранспорт мощностью больше 250 Вт считается мопедом. Для управления таким транспортным средством нужны права категории «М».

На водителя самоката сотрудники ГИБДД составили административный протокол за отсутствие права управления транспортным средством. Кроме того, мужчине грозит штраф за нарушение правил дорожного движения и отсутствие мотошлема во время передвижения на самокате.