Сеул, 27 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук провел 27 апреля видео встречу с малайзийским коллегой Хишаммуддином Хусейном, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны, а также разделили мнение о том, что двустороннее сотрудничество может стать «символом взаимного доверия и прочного стратегического партнерства».

Представители двух стран также договорились провести встречу на рабочем уровне, чтобы обсудить такие темы, как возобновление обменов, военное образование и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.