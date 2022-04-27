София, 27 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Болгарии не следует оказывать Украине военную помощь, заявил 27 апреля президент Болгарии Румен Радев в ходе общения с прессой.

Kremlin.ru Румен Радев

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», — сказал болгарский лидер.

Радев отметил, что сейчас призывы к миру и прекращению конфликта утихают, им на смену приходит воинственная риторика.