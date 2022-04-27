Чарикар, Афганистан, , 13:33 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третий раз объявляют о строительстве подземных магазинов в городе Чарикар, административном центре провинции Парван. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Даниловский рынок Даниловский рынок

Убайдулла Аминзада, губернатор провинции Парван, заявил 26 апреля на церемонии открытия проекта, что его планируется ввести в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев.

Строительство подземного рынка в Чарикаре открывается в третий раз, так как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наряду с предыдущей компанией-подрядчиком, недавно привлекли к проекту ещё одну компанию.

На подземном рынке Чарикара на площади в 6051 квадратный метр будет располагаться 250 магазинов. Стоимость проекта составляет почти 99,3 млн афгани.

В последние два года из-за строительства этого рынка перекрыто шоссе, ведущее в северные провинции страны, грузовые автомобили и рейсовые автобусы вынуждены проезжать по улицам и переулкам города Чарикар.

Стоит отметить, что первый раз строительство этого рынка началось в июне 2020 года, второй раз — в апреле 2021 года и в третий раз — 26 апреля. Строительство рынка было отложено в первый раз из-за проблем с безопасностью и вмешательства влиятельных лиц, затем — из-за наводнения и в третий раз — из-за недавних политических событий в стране.