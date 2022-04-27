В Афганистане в третий раз приступают к строительству подземного рынка
Чарикар, Афганистан, 27 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третий раз объявляют о строительстве подземных магазинов в городе Чарикар, административном центре провинции Парван. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Убайдулла Аминзада, губернатор провинции Парван, заявил 26 апреля на церемонии открытия проекта, что его планируется ввести в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев.
Строительство подземного рынка в Чарикаре открывается в третий раз, так как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наряду с предыдущей компанией-подрядчиком, недавно привлекли к проекту ещё одну компанию.
На подземном рынке Чарикара на площади в 6051 квадратный метр будет располагаться 250 магазинов. Стоимость проекта составляет почти 99,3 млн афгани.
В последние два года из-за строительства этого рынка перекрыто шоссе, ведущее в северные провинции страны, грузовые автомобили и рейсовые автобусы вынуждены проезжать по улицам и переулкам города Чарикар.
Стоит отметить, что первый раз строительство этого рынка началось в июне 2020 года, второй раз — в апреле 2021 года и в третий раз — 26 апреля. Строительство рынка было отложено в первый раз из-за проблем с безопасностью и вмешательства влиятельных лиц, затем — из-за наводнения и в третий раз — из-за недавних политических событий в стране.