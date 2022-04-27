Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В условиях ухудшившейся экономической ситуации власти России осуществляют контроль сбыта продукции отечественного производства, а также оказывают необходимые меры поддержки сельхозпроизводителям. Об этом 27 апреля заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на заседании Совета законодателей РФ.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

Министр напомнил, что в рамках таможенного регулирования для зерновых культур до 30 июня 2022 года введен временный запрет на вывоз из России в страны Таможенного союза, а в отношении сахара – до 31 августа.

Также Патрушев отметил, что с 15 апреля в России ввели временное квотирование экспорта подсолнечного масла. Кроме того, появилась инициатива по обнулению до 30 сентября пошлины на ввоз критически важных товаров, в том числе овощей, зерновых культур и добавок для продукции детского питания.

«Добавлю, что совместно с Минпромторгом сформирован перечень критически важных импортируемых товаров. По линии АПК (агропромышленный комплекс) в него в том числе вошли сельхозтехника, оборудование, средства защиты растений», — заявил Дмитрий Патрушев.

Также в России намерены содействовать сбыту продукции малых хозяйств. В рамках льготного кредитования предусмотрена поддержка для приобретения мобильных торговых объектов и транспорта для выездной торговли.

В условиях повсеместного использования интернета в России также развивают онлайн-торговлю. Одну из таких платформ создал «Россельхозбанк», контракты заключены с компаниями «Яндекс» и Ozon.

Помимо этого в России поддерживают региональные бренды. Этому также способствуют местные ярмарки.