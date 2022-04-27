София, 27 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, решение российского холдинга «Газпром» о приостановке поставок газа в эту страну является «шантажом». Он заявил об этом 27 апреля в ходе заседания болгарского правительства.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

«Прекращение поставок газа со стороны «Газпрома» является грубым нарушением соответствующего договора и шантажом по реализации плана оплаты газа через рубли через третьи лица, что не гарантирует ни поставок, ни сохранения болгарских денег», — приводит его слова ТАСС.

Также Петков добавил, что София не поддастся на такой «рэкет» и выступил с утверждением, что болгарская сторона соблюдает условиях всех договоров с Газпромом, включая соглашение о транзите, и потому такое «одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что условия России по оплате природного российского газа в рублях приняли в лице австрийской нефтегазовой компании OMV власти Австрии.